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«Вооруженные силы Украины снова пишут историю»

  • 15.01.2024, 18:59
«Вооруженные силы Украины снова пишут историю»

Эксперты прокомментировали сенсационную операцию ВСУ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова удивили мир, ведь смогли ликвидировать самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО), который ранее никто не сбивал. Подробности сообщили аналитики издания Defence Express.

В сообщении говорится о том, что ранее никогда не сбивал самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Эти авиасудна от переднего края стараются держаться подальше и не заходят в зону действия ПВО противника. От атаки истребителей их защищает сопровождение, при этом сам самолет ДРЛО и будет их наводить на самолеты противника.

Аналитики обратили внимание на заявления РФ о дальности фиксации цели на расстоянии до 400 км. Это касалось не только воздушных, но даже наземных целей. Кроме того, в Москве хвастались тем, что А-50 наводит зенитные ракеты от С-400. В случае его размещения в очень опасной близости к переднему краю имеет способность достать вражеские самолеты, которые находятся рядом с береговой линией Азовского моря.

Экипаж А-50 составляет 15-16 человек, из которых 10-11 операторов радиолокационного комплекса, скорее всего видел на экранах РЛС зенитные ракеты, приближавшиеся к авиасудну. А-50 создан на базе Ил-76, что не дает ему возможности осуществлять эффективные зенитные маневры, поэтому российским оккупантам оставалось только ожидать свою судьбу.

Уничтожение такой машины означает значительные потери российских захватчиков и появление бреши в его системе противовоздушной обороны и управления авиацией. Всего лишь девять подобных авиасудов «на бумаге», из которых три — еще А-50 советского производства. Еще шесть — модернизированные А-50У, один из которых был поврежден на территории Беларуси. Реальное количество в летном состоянии — неизвестно.

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