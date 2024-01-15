Суд поставил точку в истории минчанина, которого «довел до истощения» шумный соседский кондиционер 1 15.01.2024, 19:03

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Решение неожиданное.

Помните Дмитрия, который арендует квартиру в многоэтажке на улице Железнодорожной и больше года пытается уговорить соседей перенести шумный внешний блок кондиционера подальше от своих окон? Onliner.by рассказал, что суд поставил точку (или все же многоточие?) в этом деле.

10 января суд принял решение о демонтаже внешнего блока кондиционера, дав ответчику 15 дней на апелляцию.

— Из всей этой ситуации я понял одно: если шумит, значит, вам не кажется, — говорит минчанин. — Но вас обязательно будут убеждать в обратном. Мы все очень по-разному воспринимаем звуки и мир в целом. Когда вы говорите правду — люди вас слышат, появляются и объективные доказательства, даже в случае с хитрыми соседями, которые будут всячески эту правду скрывать и уклоняться от экспертизы. Но проще сменить квартиру при наличии такой возможности. В остальном надеемся на скорейшие изменения в законодательстве, которые ускорят проведение экспертизы и скорректируют процедуру согласования кондиционеров с учетом интересов соседей.

По словам Дмитрия, гигиенические нормы не учитывают длительность воздействия малых уровней шума.

— Например, можно пару часов потерпеть писк комара, который едва фиксируется приборами и не превышает санитарных норм. Но попробуйте жить с этим звуком месяц или полтора-два года? Это может даже привести к заболеванию уха, которое придется долго и упорно лечить, — подытожил минчанин.

Напомним, Дмитрий больше года пытался уговорить соседей перенести кондиционер подальше от своих окон. По его словам, из-за шумного агрегата он не мог спать и дошел «до истощения». За это время мужчина успел обойти разные организации, дойти до высшей инстанции и обратиться в прокуратуру.

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