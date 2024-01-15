закрыть
15 января 2024, понедельник, 20:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Суд поставил точку в истории минчанина, которого «довел до истощения» шумный соседский кондиционер

1
  • 15.01.2024, 19:03
  • 6,320
Суд поставил точку в истории минчанина, которого «довел до истощения» шумный соседский кондиционер

Решение неожиданное.

Помните Дмитрия, который арендует квартиру в многоэтажке на улице Железнодорожной и больше года пытается уговорить соседей перенести шумный внешний блок кондиционера подальше от своих окон? Onliner.by рассказал, что суд поставил точку (или все же многоточие?) в этом деле.

10 января суд принял решение о демонтаже внешнего блока кондиционера, дав ответчику 15 дней на апелляцию.

— Из всей этой ситуации я понял одно: если шумит, значит, вам не кажется, — говорит минчанин. — Но вас обязательно будут убеждать в обратном. Мы все очень по-разному воспринимаем звуки и мир в целом. Когда вы говорите правду — люди вас слышат, появляются и объективные доказательства, даже в случае с хитрыми соседями, которые будут всячески эту правду скрывать и уклоняться от экспертизы. Но проще сменить квартиру при наличии такой возможности. В остальном надеемся на скорейшие изменения в законодательстве, которые ускорят проведение экспертизы и скорректируют процедуру согласования кондиционеров с учетом интересов соседей.

По словам Дмитрия, гигиенические нормы не учитывают длительность воздействия малых уровней шума.

— Например, можно пару часов потерпеть писк комара, который едва фиксируется приборами и не превышает санитарных норм. Но попробуйте жить с этим звуком месяц или полтора-два года? Это может даже привести к заболеванию уха, которое придется долго и упорно лечить, — подытожил минчанин.

Напомним, Дмитрий больше года пытался уговорить соседей перенести кондиционер подальше от своих окон. По его словам, из-за шумного агрегата он не мог спать и дошел «до истощения». За это время мужчина успел обойти разные организации, дойти до высшей инстанции и обратиться в прокуратуру.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров