Соратники Навального обнаружили у дочери Путина миллиардные доходы 8 15.01.2024, 19:09

5,906

Мария Воронцова

Авторы расследования также показали 230-метровый пентхаус в Ордынском тупике в центре Москвы.

Доход старшей дочери Владимира Путина, совладелицы компании «Номеко» Марии Воронцовой за три года составил почти миллиард рублей в виде дивидендов и зарплаты. Об этом говорится в расследовании соратников Алексея Навального.

В 2019 году Мария Воронцова учредила компанию «Номеко» («Новая Медицинская Компания») и вошла в ее совет директоров. Как заявляется на сайте компании, «Номеко» ставит своей целью «создание интерфейса взаимодействия» между научно-исследовательскими и медицинскими организациями для «эффективного внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения».

В 2020 году выручка «Номеко» составила 840 млн рублей, из которых 600 млн оказались чистой прибылью. Из нее 232 млн рублей Воронцова получила как акционер в виде дивидендов. Еще около 700 000 рублей в месяц она получает в качестве зарплаты.

В 2021 выручка «Номеко» составила 1 млрд рублей, чистая прибыль — 810 млн. В 2022 году прибыль выросла до 855 млн рублей. Данных о дивидендах еще не раскрывались. Однако если их выплачивали по той же схеме, что в 2020 году, то Воронцова получила за эти годы 944 миллиона рублей: 910 млн рублей дивидендами и 33 млн — зарплатой, полагают авторы расследования.

Соратники Алексея Навального утверждают, что источником доходов «Номеко» является принадлежащая «Газпрому» страховая компания «СОГАЗ», среди владельцев которой был друг Владимира Путина Юрий Ковальчук, а также племянник Путина Михаил Шеломов. До начала войны в Украине «СОГАЗ» выплачивал «Номеко» миллиарды ежегодно в качестве платы за «услуги по информационному моделированию реализации проекта». В 2022 году «Номеко» выкупила клиники «СОГАЗ Медицина» (теперь — клиники «Мой медицинский центр»), в которых лечат наемников ЧВК «Вагнер». В расследовании Радио Свобода утверждалось, что помимо них «Согаз» обслуживал ближайших друзей российского президента, руководителей Федеральной службы охраны, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и других высших федеральных чиновников.

Помимо многомиллиардных доходов дочери Путина авторы расследования показали 230-метровый пентхаус в Ордынском тупике в центре Москвы, который приобрел в 2020 году муж Воронцовой Евгений Нагорный. Сопоставимые по площади квартиры продавались за 850 млн рублей, в команде Навального ее оценили в 800 миллионов рублей. Также в расследовании фигурирует загородный дом в 160 метрах от резиденции Владимира Путина «Ново-Огарево» стоимостью около 400 млн рублей. Его обнаружили с помощью заказов на имя адъютанта Воронцовой Дмитрия Игнатова. «Игнатов — сотрудник ФСО, который много лет охраняет Владимира Путина», — утверждают расследователи.

Официально Воронцова работает на факультете фундаментальной медицины МГУ. Там ее зарплата составляет около 110 000 рублей в месяц. Еще 35 000 рублей она получает в Российской ассоциации эндокринологов, а также 48 000 рублей — в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава.

«Это все еще маловато для путинских стандартов, хотя вообще-то это в 4 уже в раза больше средней зарплаты врача в России», — отмечают авторы расследования. Они приводят в пример объявления с вакансиями врачей-эндокринологов в российских регионах: в селе Красный Яр Саратовской области предлагают зарплату до 25 000 рублей, в Самаре — от 30 тысяч рублей, в Омской областной клинической больнице — от 23 000 до 32 000 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».