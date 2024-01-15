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В Минске почти полчаса не работала «Автозаводская» линии метро

  • 15.01.2024, 19:11
  • 2,538
В Минске почти полчаса не работала «Автозаводская» линии метро

В чем причина.

В Минске на протяжении почти получаса не работала «Автозаводская» линия метро. Об этом проинформировали в пресс-службе минского метрополитена.

Согласно информации, в понедельник, 15 января, в 17.22 было приостановлено движение поездов на «Автозаводской» линии. В пресс-службе отметили, что причина состояла в неисправности оборудования. На линии проводились мероприятия по восстановлению движения. Уточняется, что движение на указанной линии было восстановлено в 17.45.

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