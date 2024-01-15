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В Албании построят «вертикальную деревню» — из кубов и с разными фасадами

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  • 15.01.2024, 19:15
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В Албании построят «вертикальную деревню» — из кубов и с разными фасадами

Фотофакт.

Португальская студия OODA планирует построить жилой дом из кубов и с разными фасадами в столице Албании Тирани, сообщает Dezeen.

Небоскреб 140 метров высотой будет состоять из 13 кубов в семи различных вариациях. Они будут размещаться в шахматном порядке. Каждый куб насчитывает семь этажей, и длина его грани — 22,5 метра. Это типичная высота большинства домов в Тиране, согласно данным архитекторов.

Некоторые кубы будут иметь решетчатые фасады с типичными оконными проемами, а другие будут иметь выступающие блоки и округлые элементы. Самый высокий куб будет иметь угловые балконы, которые будут поддерживаться колоннами.

«Каждый куб воплощает уникальную концепцию, связанную с искусством, а также вдохновленный местным народным языком», — сказали архитекторы.

Представители студии OODA описывают свой проект как «вертикальная деревня, или Hora Vertikale, расположенная посреди большого зеленого города».

Для строительства используют локальные материалы, чтобы снизить углеродный след и поддержать местные бизнесы. Строительство планируется начать весной 2024 года.

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