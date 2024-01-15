На сайте БЕЛАЗа пропала страница с информацией о генеральном директоре

На сайте БЕЛАЗа пропала страница с информацией о генеральном директоре2
- 15.01.2024, 19:25
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Ранее сообщалось, что он задержан.
На сайте ОАО БЕЛАЗ пропала страница, где было фото и информация о генеральном директоре Сергее Никифоровиче. Еще 4 января она была доступна, заметило «Зеркало».
На странице «Команда управления» была указана не только информация о том, кто является генеральным директором завода, но также фамилии десяти заместителей генерального директора по различным отраслям, генерального конструктора и главного технолога.
Ранее «Зеркало» со ссылкой на свои источники писало, что гендиректор БЕЛАЗа Сергей Никифорович был задержан вечером 15 декабря. Одна из возможных причин — коррупция. По данным журналистов, топ-менеджера завода поместили в СИЗО КГБ.
Официальных комментариев по этому поводу не поступало, но 10 января генпрокурор Андрей Швед на встрече с трудовыми коллективами ОАО БЕЛАЗ и ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок» рассказал об уголовных делах коррупционной направленности, возбужденных в отношении руководства предприятий. Какие-либо фамилии он не назвал.