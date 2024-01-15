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Путин потребовал, чтобы россияне сами копили на пенсию сотни миллиардов рублей в год

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  • 15.01.2024, 19:35
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Путин потребовал, чтобы россияне сами копили на пенсию сотни миллиардов рублей в год

Ответственным за привлечение денег в программу назначен премьер Мишустин.

Правительству России следует добиться того, чтобы граждане вложили сотни миллиардов рублей в «программу долгосрочных сбережений», которая позволит им самостоятельно копить на будущую пенсию. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в декабре инвестиционного форума «Россия зовет», сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

В этом году, согласно поручению Путина, перед властями стоит цель собрать с россиян 250 млрд рублей для участия в программе, которая действует с 1 января с участием негосударственных пенсионных фондов. К 2026 году, по плану Путина, граждане должны вкладывать в самостоятельное накопление пенсий сумму, равную 1% ВВП. В денежном выражении это около 200 млрд рублей (исходя из официального макропрогноза Минэкономразвития на 2024–26 гг).

Ответственным за привлечение денег в программу назначен лично премьер РФ Михаил Мишустин. Ему предстоит отчитаться перед Путиным 1 мая 2024 года, а затем докладывать раз в квартал, следует из опубликованных Кремлем документов.

Программа долгосрочных сбережений стала итогом 8 лет попыток Минфина и ЦБ реформировать пенсионную систему после того, как власти «заморозили» накопительную часть пенсии в 2014 году и решили все взносы граждан направлять на выплаты действующим пенсионерам.

В рамках программы россияне смогут размещать средства под гарантии государства в негосударственных пенсионных фондах на минимальный срок 15 лет. Участники программы будут в индивидуальном порядке определять с НПФ период выплаты накоплений после выхода на пенсию (порциями либо одним платежом), а также смогут забрать деньги при «особых жизненных ситуациях».

По данным Росстата, по состоянию на ноябрь 2023 года средняя пенсия в России составляла 19 626 рублей. Номинально за год пенсии стали больше на 1099 рублей, или 5,9%, однако весь прирост «сгорел» в инфляции, которая к ноябрю разогналась до 7,5%. В реальном выражении, то есть с корректировкой на рост цен, пенсии в России сокращаются второй месяц подряд: в октябре они снизились на 0,7% (впервые с мая 2022 года), а в ноябре — на 1,4%.

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