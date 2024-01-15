Цены на газ в Европе упали до минимума с августа 2023 года 1 15.01.2024, 19:48

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Газ дешевеет на фоне высокого уровня запасов в хранилищах.

Биржевая цена газа в Европе упала до минимума с 24 августа 2023 года. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в моменте снизилась на 8,07% и составила €29,41 за 1 МВт·ч, или $338,1 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE Futures на 15:56. К 16:09 по Минску цены скорректировались до €29,66 за 1 МВт·ч, или $340,94 за 1 тыс. куб. м (–7,29%).

Котировки снижаются, в то время как запасы газа в европейских хранилищах остаются высокими, а спрос — относительно низким, пишет Bloomberg. Так, данные Gas Infrastructure Europe показывают, что хранилища заполнены на 79,72%. Аналитики нидерландской банковской группы отметили, что это выше средних значений за последние пять лет (68%). Эксперты полагают, что к концу отопительного сезона запасы газа будут на уровне 52%.

Газ дешевеет даже несмотря на то, что на минувшей неделе Катар приостановил поставки СПГ по Красному морю после ударов США и союзников по базам хуситов в Йемене. По данным Bloomberg, как минимум пять катарских танкеров с СПГ приостановили движение с пятницы, 12 января. Катар является вторым после США поставщиком СПГ в Европу. В прошлом году на долю Катара пришлось около 13% газа, потребляемого в Западной Европе.

При этом в начале недели в Великобритании, Франции и Германии ожидается холодная погода. что должно повысить спрос на газ для генерации электроэнергии и отопления помещений. Тем не менее довольно слабый спрос в промышленности, высокий уровень запасов в хранилищах и активные поставки СПГ в Северо-Западную Европу могут стать сдерживающими факторами для роста цен на газ. В дальнейшем же в Центральной Европе прогнозируется потепление, температура может подняться выше обычного в это время года, что еще больше снизит цены. Так, к 24 января в столицах Великобритании, Франции и Германии температура воздуха, согласно прогнозам, будет на 6 градусов выше среднего сезонного значения.

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