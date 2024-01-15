закрыть
15 января 2024, понедельник, 20:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Цены на газ в Европе упали до минимума с августа 2023 года

1
  • 15.01.2024, 19:48
  • 1,374
Цены на газ в Европе упали до минимума с августа 2023 года

Газ дешевеет на фоне высокого уровня запасов в хранилищах.

Биржевая цена газа в Европе упала до минимума с 24 августа 2023 года. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в моменте снизилась на 8,07% и составила €29,41 за 1 МВт·ч, или $338,1 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE Futures на 15:56. К 16:09 по Минску цены скорректировались до €29,66 за 1 МВт·ч, или $340,94 за 1 тыс. куб. м (–7,29%).

Котировки снижаются, в то время как запасы газа в европейских хранилищах остаются высокими, а спрос — относительно низким, пишет Bloomberg. Так, данные Gas Infrastructure Europe показывают, что хранилища заполнены на 79,72%. Аналитики нидерландской банковской группы отметили, что это выше средних значений за последние пять лет (68%). Эксперты полагают, что к концу отопительного сезона запасы газа будут на уровне 52%.

Газ дешевеет даже несмотря на то, что на минувшей неделе Катар приостановил поставки СПГ по Красному морю после ударов США и союзников по базам хуситов в Йемене. По данным Bloomberg, как минимум пять катарских танкеров с СПГ приостановили движение с пятницы, 12 января. Катар является вторым после США поставщиком СПГ в Европу. В прошлом году на долю Катара пришлось около 13% газа, потребляемого в Западной Европе.

При этом в начале недели в Великобритании, Франции и Германии ожидается холодная погода. что должно повысить спрос на газ для генерации электроэнергии и отопления помещений. Тем не менее довольно слабый спрос в промышленности, высокий уровень запасов в хранилищах и активные поставки СПГ в Северо-Западную Европу могут стать сдерживающими факторами для роста цен на газ. В дальнейшем же в Центральной Европе прогнозируется потепление, температура может подняться выше обычного в это время года, что еще больше снизит цены. Так, к 24 января в столицах Великобритании, Франции и Германии температура воздуха, согласно прогнозам, будет на 6 градусов выше среднего сезонного значения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров