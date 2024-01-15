«Тележка хлебобулочных изделий, 40 кг фарша, 20 кг рыбы» 15.01.2024, 20:01

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КГК за час собрал пять тележек просрочки в одном из магазинов Гродно.

Сотрудники Комитета государственного контроля в одном из магазинов Гродно за час проверки собрали пять тележек просроченных продуктов и без опознавательных знаков. Подробности рассказали в эфире телеканала СТВ.

Ведущий государственный инспектор КГК Гродненской области Марина Чечетко обратила внимание на то, что была установлена сразу целая тележка хлебобулочных изделий, у которых истек срок годности.

- Есть даже хлеб с плесенью (4-го числа этого года), срок годности которого истек 10-го. Сегодня у нас уже 12 января.

Кроме того, при проверке была найдена грудинка, срок годности которой истек неделю назад. Специалист добавила, что в магазине также обнаружили фарш со сроком годности, истекшим в ноябре 2023 года.

- Две тележки мы сегодня в ходе мониторинга достали с холодильных витрин в количестве более 40 килограммов, - сказала инспектор.

Представитель КГК добавила, что имелось и мясо, о котором сами продавцы ничего не могут сказать, так как на нем нет данных ни для покупателей, ни для продавцов. Также нашли дорогую лососевую рыбу кижуч в разорванной упаковке и с истекшим сроком годности, а также пожелтелое филе горбуши. При этом сотрудники магазина сказали в свое оправдание, что многие из работников ушли на больничный, и по этой причине ситуацию не досмотрели.

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