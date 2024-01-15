В Борисове пассажиры напали на водителя маршрутки 2 15.01.2024, 20:07

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Конфликт возник из-за отказа оплатить проезд.

В Борисове пьяные пассажиры, которые не хотели платить за проезд, напали на водителя маршрутки. Как сообщает БелТА, происшествие случилось в маршрутном такси Лошница — Борисов. Двое молодых людей, которых при выходе из салона водитель попросил оплатить проезд, ответили агрессивно. Они вышли из маршрутки. Когда водитель попытался их задержать, хулиганы на него напали. Один из них достал ножи и стал им угрожать, а другой схватил мужчину за одежду и нанес удар рукой.

Все происходило на глазах других пассажиров, которые вызвали милицию. Злоумышленников задержали. Уголовные дела завели за «насилие либо угрозу насилием в отношении должностного лица, исполняющего служебные обязанности». Им грозит до 7 лет лишения свободы.

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