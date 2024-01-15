ИИ повлияет на 60% рабочих мест в развитых странах 15.01.2024, 20:15

1,190

Исследование МВФ.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут повлиять на 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой, говорится в исследовании, опубликованном Международным валютным фондом (МВФ) в воскресенье, 14 января, в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

Согласно прогнозам авторов исследования, примерно половина рабочих мест будет испытывать негативное влияние ИИ, в то время как остальные могут выиграть от внедрения новых технологий.

«Ваша работа может исчезнуть совсем — что само по себе плохо — или искусственный интеллект может улучшить вашу работу, так что вы действительно станете более продуктивным, и ваш уровень дохода может вырасти», - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в интервью агентству AFP.

AI has captivated the world. New IMF research & our new Preparedness Index shows it will affect almost 40% of jobs around the world, replacing some & complementing others. My blog on why we must have a careful balance of policies to tap its potential. https://t.co/5uIXxWd4bu pic.twitter.com/cZMGciz7s0 — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) January 14, 2024

Среди развивающихся экономик и стран с низким уровнем дохода, доля рабочих мест, на которые может повлиять ИИ, составит 40% и 26% соответственно, следует из исследования. Но хотя на этих рынках труда первоначальное воздействие искусственного интеллекта будет меньшим, они также с меньшей вероятностью получат выгоду от потенциала, который обещает ИИ с точки зрения повышения производительности.

«Мы должны сосредоточиться на том, чтобы помочь странам с низким уровнем дохода, в частности, двигаться быстрее, чтобы быть в состоянии воспользоваться возможностями, которые предоставит искусственный интеллект», - сказала Георгиева. Глава МВФ признала, что развитие технологий ИИ «немного пугает», но, по ее словам, оно также открывает «огромные возможности» для всех.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».