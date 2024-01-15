Символической крестной Полины Шарендо-Панасюк стала президент Европарламента 2 15.01.2024, 20:47

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Роберта Метсола

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» и мать двоих детей находится в неволе с 2021 года.

Президент Европарламента Роберта Метсола стала символической крестной политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк.

Об этом Роберта Метсола объявила сегодня, 15 января, на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

I am grateful that our dear friend @RobertaMetsola has become a godparent to political prisoner Palina Sharenda-Panasyuk. She is in a life-threatening condition & urgently needs help. It's heartening to see one of Europe's most influential politicians standing as her guardian. pic.twitter.com/Q3XWBaAeXY — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) January 15, 2024

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» и мать двоих несовершеннолетних детей находится в неволе с 3 января 2021 года.

В 2021 году Полину Шарендо-Панасюк осудили на два года лишения свободы, обвинив в применении насилия в отношении милиционеров и их оскорблении, а также в оскорблении Лукашенко.

В апреле 2022 года она получила еще один год колонии по ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»). Этот срок должен был закончиться 6 августа, но на женщину завели еще одно дело за «неповиновение».

В 2023-м политзаключенную снова не освободили, а дали еще год по той же статье. На суде она рассказала об избиении в колонии.

Недавно родственникам брестской активистки разрешили свидание в гомельском СИЗО. Родные сообщили, что политзаключенная выглядит плохо, у нее проблемы со здоровьем, «спровоцированные бесчеловечными условиями содержания».

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