Спрос на шампанское во Франции упал до почти 40-летнего минимума 5 15.01.2024, 20:50

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Несмотря на это, производителям удалось получить высокий доход.

Производство шампанского во Франции в 2023 году составило 299 млн бутылок против 325 млн бутылок годом ранее. Об этом говорится на сайте Le Comité Champagne — организации, объединяющей производителей и торговцев шампанским.

Экспорт упал на 8,2%, а спрос на шампанское в самой Франции стал самым низким за последние 38 лет, за исключением 2020 года, пишет Bloomberg.

Несмотря на это, производителям удалось получить доход в размере порядка 6 млрд евро за счет продажи более дорогих марок игристых вин, в частности за рубежом.

Французы являются крупнейшими потребителями собственного игристого вина. На них приходится более 40% поставок шампанского. Однако в последнее время жителям Франции приходится выбирать более дешевые альтернативы из-за инфляции, которая оказывает все большее давление на семейный бюджет.

Средняя цена шампанского составляет около 30 евро за литр. Другие виды игристого вина обойдутся в 4-5 раз дешевле.

Международная организация винограда и вина (OIV) в ноябре предупреждала, что производство вина в мире в 2023-м будет самым низким за шесть десятилетий. Это связано, в частности, с резким падением урожаев в южном полушарии и некоторых крупных странах из-за экстремальных климатических условий.

Несмотря на это, Франция станет крупнейшим мировым производителем в 2023 году с объемом чуть выше пятилетнего среднего показателя.

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