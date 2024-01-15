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Назван белорусский город, где недвижимость дорожает быстрее всего

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  • 15.01.2024, 21:01
  • 6,606
Назван белорусский город, где недвижимость дорожает быстрее всего

Это не Минск.

Среди крупных городов страны за год самый большой рост средней цены за «квадрат» наблюдался в Мозыре, пишет Realt. Там скачок цен на вторичном рынке составил 17%, или $79 за 1 м².

Цены на жилье в Беларуси меняются довольно часто. Причем как в меньшую сторону, так и в большую.

Например, за последний месяц квартиры в Бресте подешевели на 0,1%. А в Витебске жилье прибавило в цене 1,2%. Кстати, за год – на 12,6%.

Цифры в Гомеле и области следующие: за месяц квартиры в областном центре подорожали на 1,9%, а за год – на 5,9%. В Могилеве за последний месяц квартиры подешевели на 1,1%.

В Минске ситуация следующая: за неделю предложение выставленных на продажу квартир в столице снизилось на 12%, а цена за «квадрат» выросла на 0,4%.

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