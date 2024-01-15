Разведка Чехии: Агенты РФ в Европе активны

Разведка Чехии: Агенты РФ в Европе активны1
- 15.01.2024, 21:07
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Они помогают обходить санкции ЕС.
Российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.
Об этом заявил представитель чешской контрразведывательной службы Ладислав Штиха, сообщает Radio Prague International.
По его словам, служба зарегистрировала продолжение своей деятельности агентов РФ в 2023 году, несмотря на то, что в 2021 году Чехия выслала 60 дипломатов и сотрудников российского посольства в Праге.
Помимо прочего, агенты участвуют в обходе санкций ЕС против России. В связи с этим он предостерег от деятельности «Русского дома» в Праге, который находится в санкционном списке ЕС.
Хотя «Русский дом» официально закрыт для посещения, он продолжает организовывать отдельные мероприятия для общественности и проводит кампании по привлечению студентов к обучению в российских вузах.