Разведка Чехии: Агенты РФ в Европе активны 1 15.01.2024, 21:07

2,432

Они помогают обходить санкции ЕС.

Российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.

Об этом заявил представитель чешской контрразведывательной службы Ладислав Штиха, сообщает Radio Prague International.

По его словам, служба зарегистрировала продолжение своей деятельности агентов РФ в 2023 году, несмотря на то, что в 2021 году Чехия выслала 60 дипломатов и сотрудников российского посольства в Праге.

Помимо прочего, агенты участвуют в обходе санкций ЕС против России. В связи с этим он предостерег от деятельности «Русского дома» в Праге, который находится в санкционном списке ЕС.

Хотя «Русский дом» официально закрыт для посещения, он продолжает организовывать отдельные мероприятия для общественности и проводит кампании по привлечению студентов к обучению в российских вузах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».