ВСУ отбили штурм россиян и уничтожили три танка, БМП-2, МТЛБ, миномет и три блиндажа
- 15.01.2024, 21:26
Видеофакт.
15 января враг снова прибег к масштабным штурмам позиций Волынской бригады теробороны в Серебрянском лесу на Луганщине, однако украинские воины отразили штурм россиян. В итоге противник должен был отступить, понеся большие потери.
Об этом рассказали на фейсбук-странице 100 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ.
Так, украинские защитники ликвидировали 27 оккупантов, еще 63 - ранили. Также были уничтожены три танка, повреждены БМП-2, МТ-ЛБ, 120 мм миномет и три блиндажа.