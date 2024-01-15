ВСУ отбили штурм россиян и уничтожили три танка, БМП-2, МТЛБ, миномет и три блиндажа 15.01.2024, 21:26

Видеофакт.

15 января враг снова прибег к масштабным штурмам позиций Волынской бригады теробороны в Серебрянском лесу на Луганщине, однако украинские воины отразили штурм россиян. В итоге противник должен был отступить, понеся большие потери.

Об этом рассказали на фейсбук-странице 100 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ.

Так, украинские защитники ликвидировали 27 оккупантов, еще 63 - ранили. Также были уничтожены три танка, повреждены БМП-2, МТ-ЛБ, 120 мм миномет и три блиндажа.

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