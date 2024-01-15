закрыть
15 января 2024, понедельник, 21:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ отбили штурм россиян и уничтожили три танка, БМП-2, МТЛБ, миномет и три блиндажа

  • 15.01.2024, 21:26
ВСУ отбили штурм россиян и уничтожили три танка, БМП-2, МТЛБ, миномет и три блиндажа

Видеофакт.

15 января враг снова прибег к масштабным штурмам позиций Волынской бригады теробороны в Серебрянском лесу на Луганщине, однако украинские воины отразили штурм россиян. В итоге противник должен был отступить, понеся большие потери.

Об этом рассказали на фейсбук-странице 100 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ.

Так, украинские защитники ликвидировали 27 оккупантов, еще 63 - ранили. Также были уничтожены три танка, повреждены БМП-2, МТ-ЛБ, 120 мм миномет и три блиндажа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров