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Минский вокзал с помощью изоленты избавился от английского языка

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  • 15.01.2024, 21:36
  • 1,750
Минский вокзал с помощью изоленты избавился от английского языка

Но в переводах на русский и белорусский все равно есть ошибки.

Надписи на английском исчезли с информационных табло на железнодорожном вокзале в Минске. Их заклеили чем-то похожим на изоленту. Снимки опубликовал сайт Blizko.by.

При этом все равно еще можно разобрать, что там было написано. Просвечиваются слова Train, Arrival, Departure, Delay и другие.

Отмечается, что заклеенными оказались все электронные табло в двух подземных переходах под путями.

В здании самого вокзала все надписи только на белорусском или русском языках. Правда, в некоторых авторы снимков заметили ошибки.

Напомним, что избавиться от латиницы на указателях и информационных стендах в наименовании улиц и топографических объектов правительству поручил Александр Лукашенко в сентябре прошлого года. Он потребовал использовать только государственные языки. Спустя несколько дней глава Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что таблички в городе заменят.

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