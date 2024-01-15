Еще пять самолетов российских авиакомпаний сломались во время рейса 15.01.2024, 21:53

Количество аварийных происшествий продолжает расти с начала года.

Сразу две аварийные ситуации произошли 15 января у российских бортов, выполнявших полеты по своим маршрутам. Эти случаи добавились к происшествиям 12 января, когда у бортов «Победы» случились три поломки за шесть часов, передает The Moscow Times.

В начале суток Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что самолет авиакомпании «Ямал», направлявшийся в Салехард из Горно-Алтайска, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за технической неисправности, характер которой не уточняется. Самолет отстранили от эксплуатации на время выяснения неисправности.

Ближе к вечеру стало известно, что авиакомпания «Уральские авиалинии» дважды попыталась выполнить рейс в Сочи из Екатеринбурга на неисправном Airbus А321, но в последний момент полеты отменяли. Как пишет канал «Авиаторщина», оба раза при разгоне воздушного судна по взлетной полосе первый двигатель не выходил во взлетный режим и работал на нестабильных оборотах. Теперь перевозчику может грозить проверка Госавианадзора из-за некачественно выполненной процедуры по техобслуживанию. Позднее в пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили о дефекте в топливной системе двигателя самолета — сломалось топливодозирующее устройство, уточняет 66.RU.

12 января сразу три аварийных ситуации произошли на рейсах авиакомпании «Победа». Вечером прозвучал сигнал тревоги в аэропорту Чебоксар — после приземления пилоты прилетевшего из Москвы рейса доложили о возгорании основной стойки шасси. Самолет отбуксировали с полосы на место стоянки.

Тем же вечером, пролетая над Омской областью, об отказе правой бортовой инерционной системы сообщил экипаж рейса Москва — Барнаул. Кроме того, самолет сигнализировал о невозможности выполнения автоматической посадки, а на экране второго пилота перестал работать директор по тангажу. После консультации с авиакомпанией командир судна принял решение сесть на аэродроме в Новосибирске.

Третий инцидент произошел на рейсе «Победы» Москва — Уфа. Над Чувашией пилоты доложили о запахе горелой проводки в туалете и запросили спрямление на аэродром назначения. Борту удалось приземлиться в Уфе.

Количество аварийных происшествий с бортами российских авиакомпаний продолжает расти с начала года. 8 января стало известно, что 400 человек застряли в Таиланде, не в состоянии вернуться в Россию рейсом «Аэрофлота» из-за технической неисправности самолета. У крупнейшего авиаперевозчика России это была восьмая поломка за пять недель.

Всего за январь–ноябрь 2023 года российские перевозчики зафиксировали 670 авиаинцидентов. По данным Росавиации, 400 из них (или 60%) связаны с отказом авиатехники и двигателей. Около 180 случаев неисправностей возникли во время полета — втрое больше, чем в 2022 году (60) и в среднем за 2018–21 гг (55).

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