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В Могилевском районе опрокинулась маршрутка

  • 15.01.2024, 22:05
В Могилевском районе опрокинулась маршрутка

Фотофакт.

В Могилевском районе водитель маршрутки потерял контроль над автомобилем и вылетел в кювет, где микроавтобус перевернулся. Об этом сообщает ГАИ региона.

Авария произошла 15 января в 18.37 на 220-м км дороги Могилев — Чериков — Костюковичи.

«52-летний водитель маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter потерял контроль над управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся», — рассказали в ГАИ.

К счастью, обошлось без серьезных последствий. Единственной пострадавшей стала 51-летняя пассажирка.

В ГАИ также отметили, что на колесах автомобиля установлены зимние шины, пригодные к эксплуатации. Техническое состояние транспортного средства соответствует требованиям ПДД. При этом при сложных погодных условиях водителям следует быть более внимательными и осторожными.

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