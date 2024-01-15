закрыть
15 января 2024, понедельник, 22:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Буданов: Уничтожение самолета А-50 повлияет на возможность россиян поддерживать связь

  • 15.01.2024, 22:13
Буданов: Уничтожение самолета А-50 повлияет на возможность россиян поддерживать связь
Кирилл Буданов

У России есть всего восемь А-50 в хорошем состоянии.

Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, вероятно, окажет влияние на способность РФ поддерживать связь в зоне конфликта «круглосуточно».

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии Financial Times.

«А-50 был сбит и взорвался... Ил-22 был сильно поврежден, но, к сожалению, для нас, ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе», - сказал Буданов.

По словам Буданова, у России есть всего восемь А-50 в хорошем состоянии. Он добавил, что уничтожение самолета, вероятно, повлияет на способность РФ действовать и поддерживать связь в зоне конфликта «круглосуточно».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров