Буданов: Уничтожение самолета А-50 повлияет на возможность россиян поддерживать связь 15.01.2024, 22:13

Кирилл Буданов

У России есть всего восемь А-50 в хорошем состоянии.

Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, вероятно, окажет влияние на способность РФ поддерживать связь в зоне конфликта «круглосуточно».

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии Financial Times.

«А-50 был сбит и взорвался... Ил-22 был сильно поврежден, но, к сожалению, для нас, ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе», - сказал Буданов.

По словам Буданова, у России есть всего восемь А-50 в хорошем состоянии. Он добавил, что уничтожение самолета, вероятно, повлияет на способность РФ действовать и поддерживать связь в зоне конфликта «круглосуточно».

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