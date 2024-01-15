Буданов: Уничтожение самолета А-50 повлияет на возможность россиян поддерживать связь
- 15.01.2024, 22:13
У России есть всего восемь А-50 в хорошем состоянии.
Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, вероятно, окажет влияние на способность РФ поддерживать связь в зоне конфликта «круглосуточно».
Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии Financial Times.
«А-50 был сбит и взорвался... Ил-22 был сильно поврежден, но, к сожалению, для нас, ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе», - сказал Буданов.
По словам Буданова, у России есть всего восемь А-50 в хорошем состоянии. Он добавил, что уничтожение самолета, вероятно, повлияет на способность РФ действовать и поддерживать связь в зоне конфликта «круглосуточно».