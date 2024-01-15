В Гродно молодая мама с месячным ребенком не могла попасть домой из-за немецкой овчарки 15.01.2024, 22:16

Иллюстративное фото

Собаку кто-то оставил в тамбуре.

В Гродно женщина с месячным ребенком не могла попасть домой — ее не пускала немецкая овчарка. Владельца пса пока установить не удалось, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

14 января в 22.05 в милицию позвонила жительница дома по улице Наполеона Орды. Девушка сообщила, что кто-то оставил в тамбуре большую собаку и она с месячным ребенком не может попасть в квартиру.

«Прибыв на место, правоохранители обнаружили привязанную немецкую овчарку. Владельца питомца установить не удалось», — рассказали в милиции.

В итоге пса передали кинологу из департамента охраны МВД, а женщина с ребенком все же смогли попасть домой.

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