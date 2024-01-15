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Все не выходившие на связь сотрудники сгоревшего склада Wildberries под Петербургом найдены

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  • 15.01.2024, 22:29
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Все не выходившие на связь сотрудники сгоревшего склада Wildberries под Петербургом найдены

Связь отсутствовала с 16 сотрудниками склада.

Компания Wildberries нашла всех сотрудников, с которыми не могла связаться после пожара на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Об этом сообщается в телеграм-канале маркетплейса.

«Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится», — говорится в сообщении.

Напомним, что связь отсутствовала с 16 сотрудниками склада. Пожар произошел 13 января. Площадь возгорания составляла 50 тысяч квадратных метров, ему был присвоен максимальный, пятый уровень сложности. В это время на складе находились минимум 1000 человек.

Открытое горение ликвидировали к полудню 14 января, сейчас проводится проливка и разборка конструкций.

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