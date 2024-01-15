В Беларуси появилось «Мертвое озеро» 4 15.01.2024, 22:39

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Там не водится рыба, а на водной глади даже летом практически нет насекомых.

В Беларуси разработали новый туристический маршрут под названием «Мертвое озеро», рассказали в эфире ОНТ.

Водоем находится в заказнике «Выдрица», недалеко от деревни Погонцы, что в Светлогорском районе. Говорят, там не водится рыба, а на водной глади даже летом практически нет насекомых.

С высоты очертания водоема — почти идеальная форма окружности. А еще ходят легенды, что «Мертвое озеро» имеет двойное дно.

Есть и слухи, связанные с ним: о старинном храме, который исчез под водой, поселении и призраке молодой княгини, которую иногда видят возле воды.

Первые туристы уже побывали в этом месте и говорят, что там будто бы сильная энергетика.

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