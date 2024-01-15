закрыть
15 января 2024, понедельник, 23:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Toyota выпустила внедорожный кабриолет

  • 15.01.2024, 22:51
  • 1,428
Toyota выпустила внедорожный кабриолет

Как он выглядит.

У Toyota Century SUV появилась нестандартная версия – кабриолет. Об этом сообщает Car.Watch.

Кабриолет Toyota Century SUV был построен специально для Японской ассоциации сумо. Он стал подарком к ее 100-летию.

У Toyota Century SUV срезали крышу, салон обшили белой кожей и деревом. Оснащение включает электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.

Силовая установка осталась прежней.

Кабриолет Toyota Century SUV останется в единственном экземпляре, хотя не исключено, что позже выпустят еще несколько подобных авто. Дело в том, что парадные кабриолет на базе седана Century уже строили для императора Японии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров