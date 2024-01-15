Toyota выпустила внедорожный кабриолет
- 15.01.2024, 22:51
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Как он выглядит.
У Toyota Century SUV появилась нестандартная версия – кабриолет. Об этом сообщает Car.Watch.
Кабриолет Toyota Century SUV был построен специально для Японской ассоциации сумо. Он стал подарком к ее 100-летию.
У Toyota Century SUV срезали крышу, салон обшили белой кожей и деревом. Оснащение включает электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.
Силовая установка осталась прежней.
Кабриолет Toyota Century SUV останется в единственном экземпляре, хотя не исключено, что позже выпустят еще несколько подобных авто. Дело в том, что парадные кабриолет на базе седана Century уже строили для императора Японии.