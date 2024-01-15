Белорус Александр Хацкевич может возглавить польский клуб
- 15.01.2024, 23:38
Последним местом работы 50-летнего специалиста была кипрская «Кармиотисса».
Новым главным тренером «Заглембе» Сосновец станет Александр Хацкевич, сообщает журналист Петр Слонка в своем твиттере.
Детали сделки не указаны. 50-летний специалист ранее тренировал минское «Динамо», сборную Беларуси U-18, «Витебск», «Динамо» Киев, вторую и молодежную команды киевлян, сборную Беларуси, «Ротор» и «Кармиотису».
Футбольный клуб «Заглембе» Сосновец занимает последнее, 18-е место в первом польском дивизионе.