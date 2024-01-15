закрыть
15 января 2024, понедельник, 23:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Залужный поговорил с генералом США

  • 15.01.2024, 23:27
Залужный поговорил с генералом США
Валерий Залужный

Обсудили результаты войны в 2023-м и прогнозы на 2024-й.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Залужного в Telegram.

По словам главнокомандующего ВСУ, он проинформировал Брауна о ситуации на поле боя, а также на отдельных участках фронта.

«Поделился результатами анализа боевых действий в 2023 году и прогнозами на 2024 год. Вместе с председателем объединенного комитета начальников штабов США обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный стратегический интерес», - уточнил Залужный.

Он также добавил, что поблагодарил Брауна и весь американский народ за поддержку Украины в борьбе с россиянами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров