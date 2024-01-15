Залужный поговорил с генералом США 15.01.2024, 23:27

Валерий Залужный

Обсудили результаты войны в 2023-м и прогнозы на 2024-й.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Залужного в Telegram.

По словам главнокомандующего ВСУ, он проинформировал Брауна о ситуации на поле боя, а также на отдельных участках фронта.

«Поделился результатами анализа боевых действий в 2023 году и прогнозами на 2024 год. Вместе с председателем объединенного комитета начальников штабов США обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный стратегический интерес», - уточнил Залужный.

Он также добавил, что поблагодарил Брауна и весь американский народ за поддержку Украины в борьбе с россиянами.

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