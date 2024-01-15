Швейцария и Украина проведут глобальный саммит мира 15.01.2024, 23:54

Президент Украины Владимир Зеленский со своей швейцарской коллегой Виолой Амерд

Приглашены будут страны, поддерживающие территориальную целостность Украины.

Швейцария и Украина планируют организовать глобальный мирный саммит. Об этом в понедельник, 15 января, заявили в Берне президенты двух стран Виола Амхерд и Владимир Зеленский. Стороны намерены в ближайшее время начать подготовку к этому мероприятию. Точной даты проведения саммита пока не называется.

Украинский лидер дал понять, что приглашение России, продолжающей вторжение в Украину, на встречу не планируется. К участию в ней будут приглашены все государства, которые поддерживают территориальную целостность Украины, указал он. В Telegram Зеленский сообщил, что команды обеих стран начнут подготовку к проведению в Швейцарии глобального саммита мира уже 16 января.

Саммит мира в Швейцарии пройдет в формате, аналогичном четырем предыдущим конференциям по мирному урегулированию в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а также 14 января 2024 года - в Давосе.

На Давосской конференции были представлены 83 страны и международные организации. На ней обсуждались основные требования по мирному урегулированию в Украине, которые перечислены в сформулированном властями в Киеве плане из десяти пунктов. Он, в частности, предусматривает вывод российских войск со всей территории Украины, наказание российских военных преступников и возмещение Россией нанесенного ущерба. Китай в конференции не участвовал, хотя в офисе президента Зеленского дали понять, что хотели бы привлечь Пекин к процессу мирного урегулирования.

Из Берна Владимир Зеленский приедет в Давос, где будет участвовать во Всемирном экономическом форуме.

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