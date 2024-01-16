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ВСУ показали видео неудачного штурма россиян возле Бахмута

  • 16.01.2024, 3:22
ВСУ показали видео неудачного штурма россиян возле Бахмута

Видео.

Российские военные пытались штурмовать позиции ВСУ недалеко от Бахмута. Однако оккупанты были ликвидированы с помощью аэроразведки.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Как отметили в ведомстве, «работу» по россиянам вел оператор беспилотника из 5-й ОШБр. Он метко сбрасывал на них боеприпасы, что и помешало штурму оккупантов.

«Штурм не удался: один за другим оккупантов, пытавшихся штурмовать наши позиции в окрестностях Бахмута, "отстреливал" оператор БпЛА из 5-й ОШБр», - подписано видео.

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