Гвардиола стал лучшим тренером года по версии ФИФА 16.01.2024, 5:01

Хосеп Гвардиола

На приз претендовали также Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал лауреатом премии лучшему тренеру года по версии ФИФА, сообщается на сайте организации.

На приз претендовали также Симоне Индзаги из миланского «Интера» и Лучано Спаллетти из «Наполи».

В прошлом сезоне Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити» чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. Индзаги вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов, выиграл Кубок и Суперкубок Италии и бронзу Серии А. Спаллетти привел «Наполи» к первой за 33 года победе в Серии А, после чего ушел работать в сборную Италии.

В расширенный список входили Ангелос Постекоглу («Селтик») и Хави («Барселона»).

Хосеп Гвардиола, является одним из самых успешных футбольных тренеров в истории. До «Манчестер Сити» он был тренером в «Барселоне» и «Баварии». Все команды, которые он тренировал, неоднократно побеждали в национальных чемпионатах.