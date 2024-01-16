На сайте Charter97.org появился баннер согласия 16.01.2024, 8:17

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Объясняем, что это такое.

С 16-го января Google обязал все веб-сайты, использующие инструмент для рекламы AdSense, разместить баннер согласия на использование файлов cookie. Подобный баннер появится и на сайте Charter97.org.

AdSense использует файлы cookie и собирает информацию о пользователях, которая регулируется несколькими европейскими законами о конфиденциальности. Поэтому Google должен обеспечить соответствие сайтов, использующих AdSense, нормам европейского законодательства.

В этой статье мы обсудим, как AdSense собирает файлы cookie и личную информацию, что такое сообщение о согласии GDPR и какие шаги нам, сайту Charter97.org, нужно будет предпринять, чтобы соответствовать новым требованиям Google.

Какая личная информация собирается AdSense?

Google AdSense предоставляет издателям возможность зарабатывать, показывая рекламу товаров и услуг, которые люди могут захотеть приобрести. Чтобы определить, какую рекламу кому показывать, Google использует файлы cookie, которые представляют собой небольшие фрагменты данных, размещающихся на устройстве для отслеживания интересов человека при просмотре различных веб-сайтов.

Google также использует результаты поиска, приложения, историю посещения других сайтов, IP-адреса и информацию об устройстве.

Что такое GDPR?

Общий регламент по защите данных (GDPR) — это закон о конфиденциальности, который защищает персональные данные жителей Евросоюза. GDPR достигает этой цели, предоставляя права на конфиденциальность физическим лицам, требуя, чтобы веб-сайты соответствовали всем нормам конфиденциальности, налагая большие штрафы за несоблюдение правил.

Одним из ограничений, которые GDPR накладывает на веб-сайты, является то, что закон по умолчанию запрещает сбор и использование персональных данных.

Физическое лицо должно предоставить свое согласие на обработку личной информации — ответить «да» или «нет» на вопрос о сборе его персональных данных через Google AdSense.

Почему Google требует, чтобы веб-сайты имели баннер согласия на файлы cookie?

Закон о цифровых рынках ЕС, который вступил в силу в 2023 году, начал регулировать платформы, такие как Google и Facebook, в попытке сделать цифровую экономику более прозрачной, регулируя все: от ценообразования до рекламы.

Одно из требований Закона о цифровых рынках заключается в том, что пользователи должны предоставить свое согласие до того, как их отслеживают в рекламных целях. В то время, как Закон о цифровых рынках регулирует крупные платформы, его требования доходят до небольших веб-сайтов, поскольку платформы должны обеспечить, чтобы веб-сайты, использующие их услуги, не нарушали требования закона.

Именно поэтому Google ввел требование, чтобы все веб-сайты, использующие AdSense, имели баннер согласия на файлы cookie, который получает согласие от физических лиц для отслеживания в рекламных целях.

Зачем это нужно сайту Charter97.org?

Редакция сайта Charter97.org находится в Польше. Мы обязаны соблюдать европейское законодательство. Наш сайт не собирает ваши персональные данные. Нажимая «Разрешить», вы позволяете рекламодателям использовать ваши данные. Реклама, которую Google размещает на сайте Charter97.org, помогает работе нашей редакции.

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