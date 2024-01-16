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«Z-патриот» Толстой раскрыл план Путина, напугав россиян

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  • 16.01.2024, 8:39
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«Z-патриот» Толстой раскрыл план Путина, напугав россиян
Петр Толстой

Скандальный депутат призвал «мужиков» собирать дроны за гаражами.

Депутат Госдумы РФ Петр Толстой, рьяно поддерживающий войну против Украины, обозначил истинные цели Кремля - полное уничтожение нашей страны даже ценой потери собственного населения, передает dialog.ua.

«СВО» своих целей достигнет: денацификация и демилитаризация Украины, - заявил Толстой в эфире ток-шоу «60 минут».

- Вопрос времени, когда это произойдет и каких усилий это потребует? – ответил ему гость студии.

- Любых! За свободу и суверенитет РФ цены нет. Если просядут фьючерсы на Гонконгской бирже, мы не умрем. Мужики за гаражами соберут очередной дрон!

- Но 146 миллионами мы ради этого жертвовать не будем, я надеюсь, - спросил оппонент.

- А почему вы не считаете население Украины? Не плюсуете к 146 миллионам 15? - Плюсую! Эта большая трагедия – количество людей, которые там погибли уже! Русскоязычные в основном.

Ведущий шоу Евгений Попов заявил, что если РФ не победит в этой войне, то никто не сможет гарантировать безопасность россиян.

Журналист Александр Невзоров считает, что Кремль устами Толстого обозначил истинные свои цели: руины Киева и Львова и полный геноцид украинцев.

«Далее - взлом первой границы НАТО, заход в Польшу и оккупация части ее территорий. (Под предлогом создания «зоны безопасности» для новых территорий России.) Тут, действительно, геноцид украинцев необходим Путину, ибо невозможно оставить их в тылу армии вторжения», - написал он.

Таким образом, российский парламентарий презентовал план Кремля по «спасению» России.

Россияне в соцсетях напуганы признанием Толстого и еще раз убедились в том, что Путин не остановит свою «СВО» и уничтожит все население, в том числе оставшихся юношей, людей с проблемами здоровья и женское население.

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