Лавров и Путин сели в лужу в Финляндии
- Телеграм-казал «СерпомПо»
- 16.01.2024, 8:47
- 7,736
Таких лузеров еще только поискать.
О том, как Путин действует в интересах россиян, отлично говорят результаты двух лет после 24 февраля. О вступлении Финляндии в НАТО из-за «спецоперации» Путина, Лаврова, Шойгу и других не говорим – это общеизвестно.
Вот две новости. Министр обороны Финляндии заявил, что с весны 2024 года власти страны планируют полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью. Кроме того, по уже проданным россиянам объектам недвижимости «будет проведено расследование».
Это россиянам надо было, Путин и Лавров? До того, как вы устроили 24 февраля, ничего такого близко не было. То есть действиями Путина и Лаврова нанесен ущерб интересам российских граждан.
Другая новость. Правление фонда финско-русской «Школы Восточной Финляндии» планирует закрыть ее по окончании 2024–2025 учебного года. Возможная причина - популярность изучения русского языка в начальных классах снизилась после 24 февраля. «Если в 2022 году в Йоэнсуу и Миккели русский язык в качестве дополнительного выбрали более 100 детей, то в 2023-м - уже менее 30».
Сообщает обо всем этом на своей новостной ленте рептильный «Коммерсантъ», ежедневно забивающий новости фанфарными посланиями об успехах путинцев в экономике и военном деле вперемежку с постоянными неудачами Украины. Так что, источник надежный.
Вот так Путин, Лавров и другие помогли россиянам и продвинули русскую культуру. Это такие лузеры, неумехи, демагоги, каких еще только поискать. И ведь очевидно, что наплевать им на интересы граждан нашей страны и русскую культуры, интересует только собственные власть и деньги.
Отдельно ответим тем скрепоносцам, которые возразят, что нечего россиянам покупать недвижимость в Финляндии. Ответ таков – это не ваше дело, не лезьте в частную жизнь других. Хотят и будут. Теперь уже после Путина.
Телеграм-казал «СерпомПо»