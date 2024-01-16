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Лукашисты назначили «смотрящих» на крупных предприятиях

  • 16.01.2024, 9:01
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Лукашисты назначили «смотрящих» на крупных предприятиях

Постановление содержит засекреченный пункт.

Совет министров постановлением №23 от 12 января назначил представителей государства в органах управления крупных белорусских предприятий. В документе отражены кадровые изменения последнего времени. Постановление вступает в силу со дня принятия.

Юрий Чеботарь будет представлять интересы государства в ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», «Нафтан» уже в качестве министра экономики. При этом он больше не будет представителем в «Белшине» и «Недра Нежин».

Председатель Госкомимуещств Дмитрий Матусевич больше не будет представлять интересы государства в «Гомельском химзаводе» и «Гомельтранснефть «Дружбе», но станет представителем государсва в ОАО «Светлогорский ЦКК».

Первый зампред Госкомимущества Петр Бровки останется представителем государства в «Беларуськалии», «Белавтодоре» и «Недра Нежин», но не будет выполнять эти фукнции в «Крионе» и «Мозырском НПЗ».

Председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков будет представителем государства в «Могилевхимволокно».

Зампред «Белгосприщепрома» Александр Кижук становится представителем государства в ОАО «Жабинковский сахарный завод» и «Скидельский сахарный комбинат».

Назначения также получили заместители председателя «Белнефтехима». Они будут представителями государства в следующих предприятиях:

Светлана Гурина – «Гомельский химзавод», «Полоцк-Стекловолокно»,

Виталий Милевич – «Гродной Азот» и «Лакокраска»,

Владимир Сизов – «Беларусская нефтяная компания», «Мозырский НПЗ»,

Андрей Сойко – «Нафтан» и «СветлогорскХимволокно».

Надо отметить, что постановление также содержит пункт для служебного пользования.

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