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В Магадане раздался взрыв на ТЭЦ: россияне остались без тепла при морозе -25

  • 16.01.2024, 9:10
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В Магадане раздался взрыв на ТЭЦ: россияне остались без тепла при морозе -25

Масштабную аварию показали на видео.

В городе Магадан на крайнем востоке России вечером в понедельник, 15 января произошла якобы авария на местной тепловой электростанции. Над ТЭЦ поднялся густой дым, а перед этим местные жители слышали взрыв.

Соответствующие кадры опубликовали российские Telegram-каналы.

На одном из видео слышен громкий звук – как пишут россияне «то ли взрыв, то ли прорыв».

При этом в разных микрорайонах Магадана пропало отопление и горячая вода. Температура воздуха в российском городе сейчас -25 градусов.

Позже местные власти заявили, что авария связана с «прорывом на обратном трубопроводе Магаданской ТЭЦ».

Мэр города Юрий Гришан заявил, что школы во вторник не будут работать по крайней мере на первой смене. Садики будут работать только те, где есть автономное отопление.

«В связи с уменьшением циркуляционного объема температура в домах упала. Угрозы для тепловых сетей города нет. Для восстановления температурного режима потребуется не менее шести часов. Температура в домах и объектах социальной сферы понизилась», – говорится в его сообщении.

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