Симоньян заявила о начале третьей мировой 16.01.2024, 9:15

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МАРГАРИТА СИМОНЬЯН

Пропагандистка назвала регион.

Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян порассуждала в своем телеграм-канале о «неизбежном начале третьей мировой войны».

«Разразится мировая война сейчас или чуть позже зависит от того, считает ли Вашингтон, что она ему сейчас, перед выборами, пригодится или наоборот. Судя по хоровому молчанию американских СМИ, пока думают», - написала пропагандистка.

При этом Симоньян выразила уверенность, что избежать подобного развития событий не получится.

«Мировая война начнется обязательно. И с почти исчерпывающей долей вероятности - именно на Ближнем Востоке... А за этой мы будем просто наблюдать. И слава Богу», - добавила она.

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