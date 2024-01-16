«Альфа-Банк» вводит комиссию за хранение больших сумм в долларах и евро 16.01.2024, 9:17

Какие есть альтернативы?

С 1 февраля у клиентов «Альфа-Банка» будет взиматься комиссия за хранение долларов и евро, если сумма среднедневного остатка по всем счетам больше 160 тыс. рублей в эквиваленте.

Комиссия составит 0,1% от среднедневного остатка (минимум 500 рублей, но не более 3000). Нововведение касается только физлиц.

В «Альфа-Банке» рассказали, что прибегли к такой идее, так как сейчас им не нужны доллары и евро в большом объеме: из-за ограничений и проблем с международными SWIFT-переводами. Из альтернатив клиентам предлагают депозиты в китайских юанях (3,25%), белорусских рублях (13,5%) и российских рублях (8%).

— Доллар же растет, в нем и заначка у многих. Как это невыгодно?

— Тут логика другая. Условно, в платежах и переводах банка доллар и евро используются меньше. Если принципиально хранить USD, это можно сделать без комиссии, оформив безотзывный депозит на 25 месяцев, — рассказали в пресс-службе банка.

Как рассчитывается среднедневной остаток?

Среднедневной — это сумма ежедневных остатков по всем счетам в долларах и евро, разделенная на количество календарных дней в месяце. Ежедневный остаток — это сумма остатков по всем вашим счетам в тех же валютах. Она ежедневно пересчитывается в рубли по курсу Нацбанка на конец операционного дня.

«Альфа-Банк» не первый, кто ввел такую комиссию. Летом это сделали «БНБ-Банк» (от $40 тыс. комиссия 1%, но не менее 500 рублей) и «Приорбанк» (от $50 тыс. комиссия зависит от суммы, но не менее 750 рублей).

Обновлено

«Альфа-Банк» заявил о переносе сроков введения комиссии за хранение валюты на счетах. Так, банк начнет взимать комиссию с 1 марта, а не с 1 февраля, как планировалось изначально. В марте ее начислят по итогам среднедневных остатков в феврале. Впрочем, юрлиц это нововведение не коснется.

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