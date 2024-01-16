Tinder объявил дату ухода из Беларуси 16.01.2024, 9:26

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В компании раскрыли подробности.

Американская Match Group, владеющая дейтинговым сервисом Tinder, заявила, что уходит с белорусского рынка.

С 15 февраля пользователи, которые находятся в Беларуси, не смогут использовать сервисы приложения, войти в свою учетную запись, совершать покупки в приложении, обновлять платную подписку и приобретать бонусы.

«Вы можете продолжать использовать любую активную подписку до 15 февраля 2024 года. Повторяющиеся подписки, продление которых запланировано до 15 февраля, не будут продлеваться автоматически, и с вас больше не будет взиматься плата за подписку. Если вы приобрели подписку на 6 или 12 месяцев, срок действия которой истекает после 15 февраля, она не будет продлена автоматически, и вы можете запросить возврат средств», — сообщили в компании.

В Tinder посоветовали белорусским пользователям потратить все приобретенные суперлайки и бусты до 15 февраля. Если после этой даты у вас останутся неиспользуемые «расходники», можно будет запросить возврат средств.

«Вы можете удалить свою учетную запись Tinder непосредственно из настроек Tinder до 15 февраля 2024 года. После этой даты вы можете удалить свою учетную запись с помощью инструмента «Управление моей учетной записью», — отметили в компании.

Напомним, 30 июня прошлого года Tinder ушел из России. Свое решение в компании объяснили защитой прав человека из-за вторжения РФ в Украину.

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