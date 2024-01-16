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Медведев назвал Путина «чудовищем, развязавшим бойню»

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  • 16.01.2024, 9:35
  • 7,076
Медведев назвал Путина «чудовищем, развязавшим бойню»

И уехал из России в Казахстан.

31 декабря 2023 года депутат пермской гордумы Сергей Медведев написал неожиданно откровенный антивоенный пост, в котором назвал Владимира Путина «т*арью, развязавшей кровавую бойню» и «чудовищем», передает dialog.ua.

На своей странице в соцсети политик написал, что не может праздновать Новый год во время войны, когда власти его же страны лицемерно желают здоровья и успехов, параллельно «обкладывая всех новогодней данью».

«Пусть сд**нет т*арь, развязавшая кровавую бойню! Пусть жестокая кара настигнет всех виновных в сотнях тысячах загубленных жизней! Страшно видеть, во что превратилась Россия. Обманутый, обезумевший в своей злобе народ, опомнись! Ужасно осознавать, что чудовище, которое за этим стоит, опять идет на выборы», - откровенно высказался Медведев.

Он признал, что хочет скорейшего окончания войны и освобождения РФ от режима Путина. После такого смелого для диктаторской РФ антивоенного заявления депутата не только исключили из КПРФ, но и, по неофициальной информации, объявили в розыск.

Как пишут СМИ, 13 января Медведев выехал из России в Казахстан, хотя 15 января политик опровергал сообщения о его бегстве, но и не стал раскрывать местонахождение.

Также депутат подтвердил, что полиция пригласила его на «беседу».

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