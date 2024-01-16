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СМИ: Сбитый российский А-50 оказался еще одним «аналоговнетом»

  • 16.01.2024, 9:49
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СМИ: Сбитый российский А-50 оказался еще одним «аналоговнетом»

Эксперты раскрыли уязвимости самолета.

Данные о возможностях обнаружения целей у российского А-50 вызывают большое сомнение, считают эксперты Defense Express.

В частности, как утверждают россияне, дальность обнаружения цели типа истребитель в А-50 составляет 400 км, а на значительной высоте - 600 км.

Более того, А-50 якобы может обнаруживать и наземные цели на дальности в 300 км. Однако пропагандисты Кремля умолчали важный параметр - высота цели, что вызвало у аналитиков подозрения относительно правдивости цифр.

«Если бы А-50 имел такие характеристики, то тогда РФ было бы достаточно держать только три самолета и на значительно большем расстоянии от фронта для полного мониторинга большей части территории Украины. Например, один над пока оккупированным Крымом, другой - над Курском, третий - рядом с границей в воздушном пространстве Беларуси», - поясняют эксперты.

Напомним, 14 января украинские военные подбили сразу два российских самолета над Азовским морем. Речь идет об уничтожении А-50 и существенном поражении Ил-22.

Российские окружающие ресурсы подтверждают потерю Россией сразу нескольких бортов и постят фото последствий ударов, тогда как Кремль комментировать ситуацию отказывается.

В то же время экипажу Ил-22 удалось «выжить» благодаря мощным средствам РЭБ самолета, которые якобы «отвели» ракету на расстояние в 500 м, поэтому взрыв только «задел» борт.

Пока неизвестно, каким оружием были поражены А-50 и Ил-22. Некоторые эксперты предполагают, что спецоперация была осуществлена с использованием «блуждающего» Patriot.

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