Ученые: Для выигрыша в лотерею нужно всего 27 билетов 16.01.2024, 9:56

Фото:pixabay

Британские математики раскрыли секрет.

Математики из Великобритании (заявили https://www.newscientist.com/article/2394880-mathematicians-found-a-guaranteed-way-to-win-the-lottery-in-2023/), что они выяснили, сколько билетов нужно купить, чтобы гарантировать выигрыш в лотерее, по крайней мере британской, это количество составляет — 27.

По правилам Национальной лотереи Великобритании, розыгрыш проводится дважды в неделю с шестью номерами от одного до 59 случайным образом.

В декабре прошлого года последний джекпот должен был достичь рекордной суммы без налогообложения — 28,9 миллиона долларов, но шансы выиграть составляют примерно 1 к 45 миллионам.

Двое математиков, Дэвид Стюарт и Дэвид Кушинг, из Манчестерского прогнозировали минимальное количество билетов, необходимых для гарантии какого-либо выигрыша.

Мужчины разработали список из 27 конкретных билетов, которые с математической точки зрения, охватывали все возможные числа для получения какого-то выигрыша.

Согласно New Scientist, это не все возможные числа, они также нашли и другие наборы чисел, которые также соответствуют критериям.

Исследователи использовали не сверхсложную математическую систему конечная геометрия, которая предусматривает нанесение чисел от одного до 59 парами или тройками на ряд геометрических фигур.

Затем каждый набор чисел соединяется линиями, образуя серию из шести чисел, равную одному выигрышному билету. По их словам, нужно 27 из них, чтобы охватить, все 59 чисел и гарантировать, что по крайней мере одна пара совпадает.

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