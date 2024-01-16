В России наградили медалью «За отвагу» серийного душителя пенсионерок 16.01.2024, 10:01

Маньяка также включили в списки «Ангельского бессмертного полка».

В РФ посмертно наградили медалью «За отвагу» серийного убийцу, воевавшего в Чечне и в Украине. Об этом сообщает общественное движение «Удмуртия против коррупции».

Глава Увинского района Владимир Головин опубликовал в сети видео под названием «Ангельский бессмертный полк специальной военной операции».

В ролике заметили фотографию Максима Мышкина, которого в 2009 году приговорили к 24 годам 11 месяцам колонии строго режима за двойное убийство, покушение на третье убийство и грабеж.

Во время суда Мышкину было 26-лет, в СМИ его называли «душителем старушек». Мужчина проникал в дома своих жертв, душил их подушкой, а затем выносил деньги, ценные вещи и продукты. Его третьей жертве удалось выжить и заявить на него в полицию.

Могилу оккупанта нашли на Хохряковском кладбище Ижевска. Указывается, что он погиб 22 февраля прошлого года.

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