Политзаключенного Григория Костусева перевели на тюремный режим 16.01.2024, 10:11

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ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ

ФОТО: RACYJA.COM

У политика серьезные проблемы со здоровьем.

Бывшего председателя ликвидированной властями Партии БНФ Григория Костусева перевели из колонии на тюремный режим, сообщил в «Фейсбуке» зять политзаключенного Дмитрий Антончик.

Решение о более жестком режиме отбывания наказания для Костусева принял суд Ивацевичского района. Заседание проходило 15 января по видеосвязи.

Когда и в какую именно тюрьму переведут политзаключенного политика, пока неизвестно.

Григория Костусева задержали в 2021 году. В сентябре 2022 года Минский областной суд приговорил бывшего председателя Партии БНФ к 10 годам лишения свободы якобы «за попытку государственного переворота с целью свержения власти неконституционным путем». Политик вину не признал.

В декабре политзаключенного этапировали в ИК № 22 «Волчьи норы», где он находится и сейчас. Родственники Костусева ранее заявляли, что в колонии он «проводит много времени в штрафном изоляторе».

У Костусева серьезные проблемы со здоровьем-у него обнаружили онкологическое заболевание.

В начале октября, после выхода из ШИЗО, Костусев имел возможность позвонить родным. Он рассказал, что у него сильно болят и отекают ноги, беспокоит варикоз: «Ночью приходится лежать на голых досках, а днем нормально невозможно даже посидеть».

В ноябре стало известно, что политзаключенного поместили в ПКТ на 6 месяцев.

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