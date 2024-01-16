«Повреждения говорят об одном»: майор ВСУ раскрыл, чем сбили российский Ил-22 2 16.01.2024, 10:19

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Вражеский самолет буквально «нашпигован» после удара.

14 января украинские военные сбили российский самолет-разведчик А-50 и поразили Ил-22.

Характер повреждений последнего говорит о том, что его могли атаковать зенитной ракетой, заявил военный эксперт, ветеран российско-украинской войны и майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

«Такие повреждения свидетельствуют лишь об одном, что это была атака зенитной ракетой. Зенитная ракета нашпиговывается разнообразными поражающими факторами: спицы, шарики металлические, кубики», – объяснил он в эфире «Громадського радіо».

По словам Гетьмана, когда зенитная ракета подлетает максимально близко к самолету, она взрывается в воздухе.

«Взрывается направлено именно в сторону самолета. После взрыва зенитной ракеты делаются дыры и самолет разрушается», – добавил эксперт.

Напомним, вечером 14 января украинские военные поразили российский самолет Ил-22. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что этот борт смог совершить аварийную посадку в Анапе.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, комментируя повреждения этого самолета, заметил, что восстановлению он не подлежит. При этом он добавил, что если Ил-22 горел, то среди экипажа могут быть раненные.

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