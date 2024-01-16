Эксперт: Путин начнет давить на Лукашенко более серьезными методами ради вступления в войну 2 16.01.2024, 10:29

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Последствия для диктатора будут очень негативными.

Российский экономист и политический деятель Владимир Милов рассказал о перспективах вступления режима Лукашенко в полномасштабную войну на стороне РФ.

— По срокам сложно давать прогноз, но можно точно спрогнозировать, что российский рубль будет дешеветь, то есть 120-140 рублей за доллар мы увидим в обозримое время, увидим и 200, — заявил Владимир Милов в эфире «Обычного утра». — Это просто вопрос времени.

Все тренды против рубля. Какого-то резкого притока валюты за экспортное сырье не будет. При этом потребность в импорте большая и растет.

В сложных финансовых условиях, по мнению экономиста, тем не менее, Россия продолжит финансировать режим Лукашенко.

— Однако денег хватит только на такой life support, то есть поддержание жизни, чтобы режим не рухнул.

В принципе это зеркальный вариант того, как Китай ведет себя по отношению к России.

Грубо говоря, он дает столько, чтобы она не рухнула, потому что заинтересован в выживании путинского режима. Но больше ни копейки не дает. Он никак не заинтересован ни развивать РФ, ни инвестировать, ни выращивать конкурента на рынке обрабатывающих производств и т.д.

Отношения Путина и Лукашенко — как бы мини-зеркало этого. Мы тебе дадим только на выживание минимум. В этом смысле у Лукашенко будут деньги, но напряжение будет нарастать, — не исключает политик.

В то же время, по его мнению, опция обратиться на Запад за помощью для Лукашенко безвозвратно утрачена.

— Я с западными политиками много обсуждаю Беларусь. Такой трюк не пройдет, больше Лукашенко нет никакой веры, какие-то игры в потепление исключены.

Второй момент, думаю, Путин будет крайне ревностно к этому относиться. У него союзников раз, два и обчелся. И когда из трех-четырех минус один — это очень много.

Поэтому как только Путин увидит какие-то колебания Лукашенко в сторону Запада, он будет реагировать очень грозно. В этом смысле Лукашенко десять раз подумает, прежде чем его раздражать. Кстати, видно, что он старается этого не делать и ведет себя очень аккуратно, — отметил Милов.

Он не исключает, что изменения на фронте могут отразиться на судьбе Лукашенко и всей Беларуси.

— То, что Путин может начать давить более серьезными методами на Лукашенко ради вступления в войну, это не преобладающий, но вероятный сценарий.

Сейчас у российского правителя небольшая эйфория, так как он отбился от украинского контрнаступления. Но она быстро пройдет. Ключевая причина этого, прежде всего, в слабости его собственных войск.

У него очень тяжелые проблемы с живой силой, вы просто послушайте, что мобилизованные и их жены записывают в своих видеообращениях.

В определенный момент это все посыплется. И когда ситуация на фронте развернется, и фортуна перестанет улыбаться Путину, он психанет, и вот здесь мы не знаем, что он может делать.

Одна из вещей, которые лежат на поверхности, — это начать давить на Лукашенко, чтобы тот вступил в войну.

Не знаю, насчет внутренней ситуации в Беларуси и что это спровоцирует, но точно могу сказать, что последствия для Лукашенко будут очень негативными.

Мы знаем, что Украина умеет отвечать и защищать себя, и знаем, что в Беларуси нет никаких симпатий к этой войне. А у Лукашенко с общественным мнением и так космический разрыв, — объяснил свою точку зрения Милов.

Напомним, что издание Bild со ссылкой на секретный документ сообщило, что в минобороны Германии начали готовиться к сценарию, в котором Россия может напасть на восточный фланг НАТО летом 2025 года.

Согласно расчетам бундесвера, Россия может начать очередную волну мобилизации и призвать в армию еще 200 тыс. человек. После этого она стянет войска к Сувалкскому коридору, который связывает страны Балтии с остальными членами НАТО. К концу 2024 года в этом регионе Москва может пойти на военную провокацию, а к лету 2025-го сложатся условия для военного столкновения России и стран Североатлантического альянса, считают в минобороны Германии.

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