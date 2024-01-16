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Войска РФ пошли на прорыв колонной техники под Авдеевкой, но были отброшены

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  • 16.01.2024, 10:38
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Войска РФ пошли на прорыв колонной техники под Авдеевкой, но были отброшены

Выжившие спасались бегством.

В районе Авдеевки оккупанты пытались прорвать позиции Сил обороны колонной бронетехники и заехать в город. Их попытку отбили Силы обороны. Об этом пишут аналитики DeepState.

«Очередной тяжелый день на северном фасе Авдеевского выступа. Россияне уже традиционно для себя полезли в Степное. Те, кто выжил — отступили. По словам бойцов, в атаке участвовали «осевшие» в структурах МО РФ бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что южнее села Веселое российские оккупанты колонной из более, чем 10 единиц военной техники пытались пройти дачи и зайти в сам город.

«По предварительной информации и данная попытка была остановлена, россияне отступили на выходные. Точное количество потерянной техники неизвестно. Снова отмечаем профессиональную работу экипажей «Брэдли» и пилотов FPV-расчетов», — отметили в DeepState.

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