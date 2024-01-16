Белорусских школьников будут учить допрашивать американских военнопленных 10 16.01.2024, 10:39

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И делать бутерброды.

Министерство образования утвердило учебные программы нескольких школьных факультативов: «Домашняя кулинария», «Школа моды» и «Военный перевод» по английскому языку. В рамках последнего старшеклассников будут учить вести допрос военнопленных и определять по знакам различия британских и американских солдат. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале.

Факультатив «Домашняя кулинария» предназначен для 5−9-классников, его программа рассчитана на 175 часов (по 35 часов в каждом классе, 1 час в неделю). На теоретических и практических занятиях школьников будут учить готовить закуски, первые блюда и вторые блюда, десерты и напитки.

К примеру, 12 часов отведено на обучение пятиклассников искусству приготовления бутербродов и салатов на завтрак, а девятиклассники потратят час на то, чтобы научиться смешивать праздничные коктейли (разумеется, не алкогольные, а, например, молочные и шоколадные).

Благодаря этим занятиям, как предполагается, дети учатся не только читать и понимать рецепты, но и правильно выбирать продукты для блюд, готовить их и сервировать.

Факультатив «Школа моды» будет преподаваться в VIII (IX) классе, учебная программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Среди прочего детям расскажут о способах переделки и обновления одежды, научат перекраивать старые джинсы и шить льняные вещи «в авангардном стиле, в сочетании с фолк-стилем».

Наконец, факультатив «Военный перевод» по английскому языку предназначен для X-XI классов. Программа рассчитана на 69 учебных часов (35 часов будут заниматься десятиклассники и 34 часа — одиннадцатиклассники). Его будут преподавать в том числе в суворовском и кадетских училищах с использованием слайдов, военных фильмов и других наглядных пособий.

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