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Наконец-то разгадана «великая русская национальная идея»

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  • Игорь Эйдман
  • 16.01.2024, 10:47
  • 5,084
Наконец-то разгадана «великая русская национальная идея»
Игорь Эйдман

Как тебе такое, Илон Маск?

Западные политики и эксперты долго гадали – на кой черт Путин начал безумную войну против Украины. Российские власти петляли, называли множество противоречащих друг другу причин и путались в показаниях. И вот, наконец-то губернатор Беглов выдал эту страшную военную тайну: «Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем».

Поняли? Они воюют не просто так, а за свои ценности, то есть за правильные туалеты. Российские солдаты, наверное, теперь будут кричать, идя в атаку: «За Родину! За наш сортир!».

Если серьезно, губернатор правду говорит. Русский сортир – особый, именно он свидетельствует о культурной уникальности этой страны. Музыка, живопись, литература, балет в России взошли на европейских дрожжах. А вот сортир – свой, национальный, аналогов не имеет.

По данным Росстата около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей пользуются выгребными ямами. Вот она последняя скрепа, главная национальная ценность. Почти четверть населения облегчается в дощатых сортирах, сидя орлом над выгребной ямой. Как тебе такое, Илон Маск? Небось от зависти трясешься.

Путинская Россия не просто культивирует свою отсталость и невежество, но и пытается силой навязать все это соседям: «Сами не ср-м в комфорте и другим не дадим». Это и есть их великая национальная идея.

Игорь Эйдман, t.me

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