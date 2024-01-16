Как выглядит самая дорогая квартира Минска, которую купили в декабре 2023 года 4 16.01.2024, 10:48

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Цена — 700 тысяч долларов.

Самая дорогая квартира, проданная в Минске в декабре, обошлась покупателю в 719 тысяч долларов. Realt рассказывает, где она находится, и показываем, как там внутри.

Находится пентхаус в элитном доме 2009 года постройки на проспекте Независимости, 95а. Вся придомовая территория охраняется, а въезд закрыт шлагбаумом. При этом квартира с панорамным видом на город и парк Челюскинцев располагается на 11-м этаже на отдельной закрытой территории: отдельный выход из лифта предполагает полную автономию от остальных квартир в доме.

Общая площадь составляет 432 кв. м., жилая — 271. Высота потолков — 3,3 метра. В квартире расположено 7 жилых комнат, кухня, 5 санузлов, душевая и ванная комнаты, 3 гардеробных, постирочная и кладовая.

Также есть балкон и терраса площадью 34 м² вокруг всей квартиры.

По данным НКА это жилье обошлось покупателю в 719 тысяч долларов. Стоимость квадратного метра составила 1664 доллара.

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