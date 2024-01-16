закрыть
16 января 2024, вторник, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вместе с А-50 ликвидировали 15 летчиков РФ: новые детали уничтожения уникального самолета

  • 16.01.2024, 10:51
  • 6,538
Вместе с А-50 ликвидировали 15 летчиков РФ: новые детали уничтожения уникального самолета

Восполнить потерю оккупантам будет непросто.

После уничтожения самолета А-50 в распоряжении армии РФ таких бортов осталось всего 8, причем неизвестно, сколько из них реально боеспособно.

«Не менее важный аспект — уничтожение находившегося на борту самолета персонала, а речь идет о возможной цифре у 10-11 операторов радиолокационного комплекса (общий экипаж — 15-16 человек); восполнить эту потерю оккупантам тоже будет не просто с учетом времени, которое нужно будет потратить на этот процесс», - говорится в материале издания Defense Express.

Уточняется, что о критической важности самолетов ДРЛВ на поле боя для оккупантов свидетельствует и тот факт, что россияне ранее признавали — без А-50 их Су-35С и МиГ-31БМ в воздухе «не видят» ничего.

«Вооруженные Силы Украины, сбив российский самолет ДРЛВ А-50, разрушили очередной миф об «аналоговнет» оружии, и теперь враг по всей вероятности не рискнет настолько дерзко залетать вперед своими ценными самолетами, что негативно повлияет на разведывательные возможности оккупантов», - добавили аналитики.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил (уничтожение российских А-50 и Ил-22 в Приазовье https://charter97.org/ru/news/2024/1/16/579568/). Залужный поблагодарил Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

Позднее появилась информация о том, что А-50 уничтожен вместе с экипажем, на Ил-22 есть раненые. Российский самолет А-50 был сбит, его экипаж погиб, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, эксперт объяснил, могла ли сама РФ сбить свои А-50 и Ил-22. Самолет А-50, его скорость и высоту полета невозможно спутать с ракетой или истребителем противника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров