Вместе с А-50 ликвидировали 15 летчиков РФ: новые детали уничтожения уникального самолета 16.01.2024, 10:51

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Восполнить потерю оккупантам будет непросто.

После уничтожения самолета А-50 в распоряжении армии РФ таких бортов осталось всего 8, причем неизвестно, сколько из них реально боеспособно.

«Не менее важный аспект — уничтожение находившегося на борту самолета персонала, а речь идет о возможной цифре у 10-11 операторов радиолокационного комплекса (общий экипаж — 15-16 человек); восполнить эту потерю оккупантам тоже будет не просто с учетом времени, которое нужно будет потратить на этот процесс», - говорится в материале издания Defense Express.

Уточняется, что о критической важности самолетов ДРЛВ на поле боя для оккупантов свидетельствует и тот факт, что россияне ранее признавали — без А-50 их Су-35С и МиГ-31БМ в воздухе «не видят» ничего.

«Вооруженные Силы Украины, сбив российский самолет ДРЛВ А-50, разрушили очередной миф об «аналоговнет» оружии, и теперь враг по всей вероятности не рискнет настолько дерзко залетать вперед своими ценными самолетами, что негативно повлияет на разведывательные возможности оккупантов», - добавили аналитики.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил (уничтожение российских А-50 и Ил-22 в Приазовье https://charter97.org/ru/news/2024/1/16/579568/). Залужный поблагодарил Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

Позднее появилась информация о том, что А-50 уничтожен вместе с экипажем, на Ил-22 есть раненые. Российский самолет А-50 был сбит, его экипаж погиб, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, эксперт объяснил, могла ли сама РФ сбить свои А-50 и Ил-22. Самолет А-50, его скорость и высоту полета невозможно спутать с ракетой или истребителем противника.

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