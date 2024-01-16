Reuters: Россияне начали массово переходить в гражданство Молдовы 4 16.01.2024, 10:55

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Уроженцы России в последнее время стали более активно подавать документы на оформление гражданства Молдовы. Тенденцию связывают с полномасштабной войной РФ против соседней Украины.

Об этом 15 января сообщили власти Кишинева, отмечая, что им трудно справиться с резким ростом количества заявлений. По этой причине там решили увеличить строк рассмотрения заявок, который ранее составлял 20 дней, передает Reuters.

Ввиду резкого роста запросов на получение молдавского гражданства, профильное ведомство обратилось к правительству с просьбой продлить срок рассмотрения заявлений до шести месяцев.

«Геополитическая ситуация в регионе, созданная войной России против Украины, привела к увеличению числа лиц, желающих получить молдавское гражданство», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, 70% заявителей были гражданами России, а 20% – Украины. Вместе с тем там не назвали конкретных цифр о количестве желающих получить гражданство Молдовы, которая является одной из беднейших стран Европы.

Агентство Reuters напомнило, что проевропейское правительство страны осудило российское вторжение Украину, в ходе которого обломки ракет, которые РФ нацеливает на Украину, нередко приземлялись на ее территории.

До обретения независимости Молдова в течение примерно 150 лет была частью Российской империи, Советского Союза или находилась в составе Румынии.

Население страны в советские времена, составлявшее 4,3 млн человек, до этого времени сократилось примерно до 2,5 млн, не считая непризнанного Приднестровья, которым управляют пророссийские сепаратисты.

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